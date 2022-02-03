В Запорожье из-за роста цен на горючее исчезло четыре маршрута. Об этом во время совещания в горсовете сообщил заместитель начальника управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Александр Кухарев.
«Повышение стоимости топлива и природного газа повлияло на работу предприятий, которые в соответствии с условиями конкурса и составленного договора приобрели в свое время подвижной состав и выпустили его для работы на линиях. Мы прибегли к отказу от некоторых маршрутов - № 7, № 13, № 90, № 93 - и значительному уменьшению работы транспорта на 14 маршрутах, которые сегодня в соответствии с экономическим состоянием предприятий проблематично обслуживать в полном объеме», - рассказал Александр Кухарев.
После прогнозируемого роста тариф на проезд в коммунальном транспорте может составлять 10 грн, на большинстве других маршрутов – 12 грн. Однако окончательное решение будет принимать исполнительный комитет.
Как отметил Александр Кухарев, таким образом удастся предупредить массовое увольнение водителей по собственному желанию, а следовательно – стабилизировать работу общественного транспорта на городских маршрутах. Кроме того, удастся предупредить расторжение заключенных договоров с перевозчиками, работающими на 14 маршрутах – тех, где пассажиропоток не слишком велик, и в основном это льготные категории граждан.
Отметим, что в Запорожье прошло обсуждение проекта регуляторного акта относительно повышения стоимости проезда в общественном транспорте Запорожья. Документ обнародован на официальном сайте Запорожского городского совета. В течение месяца – с 25 декабря по 25 января – запорожцы имели возможность подавать свои предложения в управление по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета. Все их рассмотрела рабочая группа, в состав которой вошли представители указанного управления, юридического отдела горсовета, Общественного совета и заместитель городского головы по профильным вопросам.
На сегодняшний день было подано 12 обращений от физических лиц и 4 обращения от общественных организаций. В свою очередь рабочая группа отрабатывала каждое из них.
Все предоставленные предложения от рабочей группы будут обобщены с ответом профильного управления по вопросам транспортного обеспечения и связи и переданы в исполнительный комитет горсовета для принятия соответствующего решения.
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