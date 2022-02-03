Взрыв в Кропивницком: в доме выбило окна в 74 квартирах. Фото. Видео

В Кропивницком произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате выбило окна в 74 квартирах. Во время пожара из дома были эвакуированы 27 человек.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, по предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси произошел пожар именно в квартире на втором этаже на площади 60 квадратных метров.
Как сообщает Сегодня, были эвакуированы 27 человек. В результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах. Пока неизвестно, сколько квартир непригодны для проживания. В то же время в ГСЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций нет.
На месте происшествия был обнаружен один погибший человек, мужчина. И также есть три пострадавших. Один взрослый и двое детей 8 и 13 лет. Все пострадавшие жили в квартире, где произошел взрыв. Пострадавшими детьми оказались две девочки. Сейчас они находятся в больнице. Предварительно их жизни ничего не угрожает. У младшей ожоги около 35% тела, у старшей – 10%.
По словам соседей, в доме работала бригада газовщиков – в квартире на 3-м этаже. Какие работы выполняли – выясняют правоохранители. Также люди говорят, что с утра чувствовали в подъезде запах газа.
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