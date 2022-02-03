В Запорожской областной больнице открыли госпитальное отделение

РепортерUA 03 Фев 2022 - 16:41

Сегодня в Запорожской областной клинической больнице официально открыли госпитальное отделение. Работа госпитального отделения была возобновлена ​​для участников боевых действий, инвалидов войны и членов семей погибших, и сегодня обновленное отделение уже готово принять первых пациентов.

Как сообщили в Департаменте культуры и информационной политики, финансирование текущего ремонта помещений велось из нескольких источников. Из областного бюджета было выделено 3 миллиона гривен, а из местного бюджета – 2,5 миллиона гривен.

В рамках ремонтных работ было проведено:

• отделка отделения современными материалами,

• ремонт/замена инженерных сетей,

• отделочные работы стен и потолков,

• полная замена напольного покрытия, электропроводки и электроприборов, сети и отопительных приборов, сетей водопровода и канализации, сантехнических приборов и т.д.

Теперь отделение состоит из 10 отремонтированных палат на 25 коек и отвечает всем необходимым условиям.

На базе отделения квалифицированную медицинскую помощь могут получить лица с инвалидностью, ветераны войны, воины-афганцы, участники боевых действий, дети войны, имеющие 1-ю или 2-ю группы инвалидности.

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