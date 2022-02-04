Годовщина трагедии: запорожцы почтили память погибших в результате пожара в инфекционной больнице. Фото

Сегодня, 4 февраля, в годовщину трагедии в Запорожской областной инфекционной больнице, горожане почтили память всех погибших в результате пожара. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ЗОГА Александр Старух.
Напомним, во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице погибла молодая врач Ольга Глива и трое пациентов, которые находились в палате кислородной реанимации в тяжелом состоянии - бывший командир в/ч 3026, председатель совета секции ветеранов внутренних войск и Нацгвардии Украины Александр Захаров и еще две Валентина Поплавка и Майя Вагина.
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