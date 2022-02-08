В Госреестр памятников архитектуры включили семь зданий в Запорожье: список. Фото

Министерство культуры и информационной политики включило в Государственный реестр недвижимых памятников Украины еще семь зданий в Запорожье. Об этом сообщили в отделе охраны культурного наследия Запорожского горсовета.
Приказом № 22 от 25 января Министерство культуры и информационной политики Украины включило здания в Госреестр.
Памятники архитектуры местного значения:
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Доходный дом Августа Рихтера с аптекой, ул. Базарная, 7
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Дом школы для девушек (Медхеншуле), ул. Истомина, 18
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Дом Катарины Валльманн, ул. Розенталь, 7
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Дом служб, ул. Розенталь, 7
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Дом учительской семинарии (Лерерсеминар), ул. Розенталь, 4
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Жилой дом Абрахама Копа, ул. Сергея Серикова, 28
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Памятник архитектуры, истории местного значения
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Жилой дом купца Д. Минаева, ул. Жуковского, 29.
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