В Госреестр памятников архитектуры включили семь зданий в Запорожье: список. Фото

РепортерUA 08 Фев 2022 - 10:54

Министерство культуры и информационной политики включило в Государственный реестр недвижимых памятников Украины еще семь зданий в Запорожье. Об этом сообщили в отделе охраны культурного наследия Запорожского горсовета. 

Приказом № 22 от 25 января Министерство культуры и информационной политики Украины включило здания в Госреестр.

Памятники архитектуры местного значения:

  • Доходный дом Августа Рихтера с аптекой, ул. Базарная, 7

  • Дом школы для девушек (Медхеншуле), ул. Истомина, 18

  • Дом Катарины Валльманн, ул. Розенталь, 7

  • Дом служб, ул. Розенталь, 7

  • Дом учительской семинарии (Лерерсеминар), ул. Розенталь, 4

  • Жилой дом Абрахама Копа, ул. Сергея Серикова, 28

  • Памятник архитектуры, истории местного значения

  • Жилой дом купца Д. Минаева, ул. Жуковского, 29.

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