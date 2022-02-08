Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным пенсионерам

РепортерUA 08 Фев 2022 - 12:34

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова президента на Diia Summit.

По его словам, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине действует программа "еПоддержка", которая предусматривает выплату 1 тыс. грн вакцинированным гражданам. 

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