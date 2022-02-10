СБУ разоблачила тайник с большим количеством оружия в пригороде Запорожья. Фото

РепортерUA 10 Фев 2022 - 10:16

СБУ разоблачила тайник с большим количеством оружия в пригороде Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Арсенал был спрятан в подвале заброшенного здания на окраине города.

Оперативники спецслужбы изъяли из схрона:

- противотанковый гранатомет РПГ-26;

- 8 гранат РГД и Ф-1 с запалами;

- почти 900 патронов разного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления лиц, обустроивших схрон и целей использования арсенала.

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