В Индии студенты протестуют из-за запрета хиджабов

РепортерUA 10 Фев 2022 - 13:05

В индийском штате Карнатака временно закрыли учебные заведения из-за вспыхнувших массовых протестов после запрета ношения хиджабов. Об этом сообщает The Guardian.

В январе шесть студенток-мусульманок провели недельный протест после запрещения им носить хиджабы в учебном заведении.

На прошлой неделе другие колледжи в штате начали вводить запреты на хиджабы, после того, как некоторые студенты-индуисты начали требовать разрешить им носить традиционные шали шафранового цвета.

В субботу власти штата Карнатака приказали колледжам принять меры, чтобы студенты не носили "одежду, нарушающую равенство и общественный порядок". Студенты-мусульмане заявили, что их право на свободу вероисповедания нарушается, и обратились в Верховный суд штата.

Студенты утверждают, что в некоторых колледжах навязывается "религиозный апартеид", куда разрешается поступать женщинам в хиджабах, но их обучают в отдельных классах.

Во вторник главный министр штата Басаварадж С. Боммаи приостановил работу школ и колледжей на три дня и призвал студентов и учителей поддерживать мир и согласие.

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