В Запорожье депутатов городского и областного советов созывают на внеочередные сессии

Завтра, 15 февраля, в Запорожском городском совете состоится внеочередная сессия. Планируется согласовать все вопросы и финансирование территориальной обороны.
«Такое решение было принято в ответ на обращение представителей депутатского корпуса. Основные вопросы повестки дня будут касаться утверждения Городской целевой программы содействия развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований на 2022-2024 годы, а также выделение средств на организацию территориальной обороны в городе», - сообщил исполняющий обязанности головы Запорожского городского совета Анатолий Куртев на своей странице в Telegram.
Какую конкретно сумму денег готовы выделять на эти цели пока неизвестно.
Кроме того, завтра в 17:00 состоится восьмая внеочередная сессия Запорожского областного совета восьмого созыва.
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