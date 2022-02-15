Угроза со стороны РФ: Зеленский обратился к украинцам. Видео

РепортерUA 15 Фев 2022 - 07:58

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу угрозы со стороны Российской Федерации. Глава государства уверяет, что ситуация под контролем, а власть готова к любому развитию ситуации.

Что сказал Зеленский в своем обращении к украинцам:

  • Украину уже не впервые пугают полномасштабной войной, но наша страна сильна как никогда.

  • С Украиной ведут войну на всех фронтах: военном, дипломатическом, энергетическом и информационном.

  • Власть четко понимает все вызовы и знает, что с ними делать, а также готовит достойный ответ на любые агрессивные действия против Украины.

  • Украина стремится к миру и хочет вернуть Крым и ОРДЛО исключительно дипломатическим путем.

  • Бизнесмены и политики, которые на фоне угрозы выехали из Украины, должны вернуться в течение 24 часов, чтобы продемонстрировать, что они настоящие граждане Украины.

  • Украина будет отмечать 16 февраля День Единства, а не нападения РФ.

  • Сейчас кажется, что вокруг темнота, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

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