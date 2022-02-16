Под Рио-де-Жанейро произошло мощное наводнение: есть жертвы. Видео

В бразильском Петрополисе вблизи Рио-де-Жанейро во вторник, 15 февраля, произошло серьезное наводнение, вызванное ливнями. Число жертв, по разным данным, колеблется от шести до двадцати человек.
Так, министр регионального развития Рожериу Маринью на своей странице в Twitter сообщил о шести погибших.
"Сожалеем о шести погибших в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро). Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм осадков выпало за последние четыре часа, что привело к выходу рек из берегов. В 52 местах зафиксированы оползни", - отметил он.
По информации телеканала Globo, за шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков.
Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий удара стихии работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.
Тем временем канал Mash опубликовал видео затопленного города и сообщил о 20 погибших.
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