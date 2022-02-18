«Нашему городу не хватает креативных площадок»: как запорожский культуролог открывает тайны известных художников. Фото

Ван Гог и Фрида, Модильяни и Пикассо, Босх и Дали - творчество известных художников многослойно и загадочно. Недостаточно просто «загуглить», чтобы понять, о чем хотел сказать автор. У запорожцев появилась возможность по-настоящему открыть для себя классиков и новаторов на лекциях Льоны Радченко. Журналистка, культуролог, жена, мама. Льона говорит не только о художниках, но также писателях и поэтах. Ее лекции – это всегда праздник, увлекательное путешествие в жизнь легендарных личностей. РепортерUA решил узнать о том, как готовятся эти фееричные праздники со смехом, живым общением и даже музыкой. И что за всем этим стоит.
Так повелось, что для Запорожья культура – это большой праздник. А уж изящно оформленная увлекательная культура – просто из области фантастики. Вопреки всему, запорожский культуролог – автор лекций Льона Радченко доказала, что красивые, наполненные смыслами, праздники возможны. Ее нельзя шокировать, но можно удивить. В ее мире нет запретной жути и непростимых проступков. Потому что, если уж и копать жизнь известных личностей, то делать это вдумчиво и глубоко.
Мы говорим о том, как готовятся лекции об известных художниках, писателях-поэтах и зачем вообще знать о личной жизни классиков.
– Как родилась идея проводить лекции по искусству?
- Я всегда любила биографии великих. Было интересно, что стоит за тем или иным произведением. Что в голове у человека, который нарисовал ВОТ ЭТО или написал ВОТ ТАКОЕ. Особенно интересен гений в контексте не случившегося. Например, Лев Толстой с потрясающей точностью описывал в своих произведениях чувства людей в ситуациях, которые лично с ним никогда не случались. Вспомнить хотя бы «Анну Каренину» или «Воскресение» - совершенно потрясающие вещи. Правда, он отличался страшной въедчивостью. Известен случай, когда его прогоняли от постели умирающей, поскольку поняли, что он пришел не справиться о здоровье, а записать все чувства человека, что уходит в мир иной.
– Почему биографии великих интересны? Нужно ли их знать и зачем?
- Когда вникаешь в биографию – находишь много объяснений созданного автором. Перед тобой предстает живой человек со своими слабостями и страстями, он становится ближе. Ты можешь если не принять, то понять его мотивы. И вот здесь вырисовывается христианское «возлюби ближнего», даже если он совсем не такой, как ты. Ведь если ты читал Есенина «Пей со мной, паршива сука» - становится интересно, кому посвящены эти строки. Когда узнаешь кому – встает вопрос: «И что он со всеми женщинами так?» Копаешь глубже – думаешь, ну совсем абьюзер и невменько. Но если ты знаешь историю его детства – многое становится на места. И ты можешь посочувствовать человеку, не оправдывая его действия детскими травмами. Или наоборот – интерес к творчеству может проснуться после знакомства с удивительными жизненными перипетиями автора. Поэтому мне кажется очень правильным – изучать в школе и университете биографии. Но не вот эти цензурированные, выхолощенные и неживые, а настоящие, с важными акцентами на любви, страхе, смерти, подлости, муках выбора. Ведь у половины детей, покинувших наши школы, украинская литература до сих пор вызывает приступ зевоты. А ведь, если б знать, как нетривиально жили украинские писатели 19-20 века, то, глядишь, «кобзари» были б прочитаны от корки до корки.
– Ты выбрала нишу, которую в Запорожье и многих других городах Украины, никто не занимает. Можно сказать весь рынок твой. И твои лекции, на самом деле, очень востребованы. Не пугает ли стремительно расширяющийся масштаб?
- Не пугает. Что должно случиться – случится так или иначе. Я, действительно, уже вынуждена расширять залы, работать с микрофоном, закупать игристое в оптовых масштабах, но это нечто новое и приносящее удовольствие. Плюс я трезво оцениваю свои преимущества. С точки зрения контекста и визуала. Здесь я действительно на своем месте: я работаю с материалом, как журналист-расследователь. Я умею делать глубокий анализ. Я знаю, где и как искать информацию. Как подтвердить или опровергнуть тот или иной факт.
Более того, я телеведущая – умение работать в кадре, на камеру, перед публикой – моя профессия. Ну и ораторское мастерство и авторская подача – как результат рождения в интеллигентной семье, где у отца – 4 высших образования, а мама закончила питерский университет им. Герцена по специальности «преподаватель русского языка и литературы с сурдопереводом». Практически весь мой артистизм, чувство юмора и следы харизмы – родом оттуда. (смеется)
– Кто твоя публика?
- Это очень большая аудитория: здесь есть как ценители искусства, так и люди, которые приходят послушать с нуля. И тех, и других понимаю и безмерно уважаю. Я вообще за любой повод порадоваться, побыть в кругу красивых людей…
– Ближайшая лекция о Дали в краеведческом музее. Это новая площадка. Какие ожидания от нее? Какую хотелось бы создать атмосферу?
- Новая, потому что не вмещаем всех желающих в Туристическом информационном центре, к сожалению. Хотя я очень люблю это место – там каждые 2 недели – сменная экспозиция украинских современных художников. И тут надо идти или путем повышения стоимости билетов, а мне бы хотелось оставить формат, доступный всем, или расширять пространство. Кстати о форматах: раз в месяц я провожу такую большую лекцию и стараюсь раз в месяц проводить в камерном пространстве для небольшого количества зрителей с возможностью общения после. Идеально для этого подходят уютные залы ресторанов и винотек. Так что я в этом смысле готова к сотрудничеству.
И не могу не порадоваться, что все больше людей заказывают мои лекции на свои корпоративные мероприятия и дни рождения. По-моему, это прекрасно! Это говорит о том, что людям неинтересно просто напиться. Им хочется окунуться в прекрасное ДО, чтобы осталось хорошее послевкусие. Красный зал краеведсеского музея прекрасен. Здание историческое, цвет – для дали лучше не придумаешь! Старинное пианино, фуршет, холодное игристое в бокалах и для всего этого весьма демократичная цена. Мне кажется это про стремление «отдавать», но я, конечно, получаю от этого столько эмоций и отзывов, что хочется делать формат все интереснее и интереснее.
– Как ты выбираешь личность, о которой рассказать?
- В моей голове со мной целая энциклопедия имен. Причем запоминаю я их относительно их неординарности в личной жизни. Я могу рассказать потрясающие факты из личной жизни любого поэта Серебряного века, в том числе и сексуальной, например. У меня есть любимые имена – потому что они создали изумительные вещи, а есть любимые – потому что жили ярко, без оглядки или наоборот мучительно страдали. И я вам больше скажу, нет неинтересных биографий, если вникнуть. Даже человек, который всю жизнь прожил с одной женой, 50 лет проработал в одном месте и ничего в его жизни, казалось бы, не случалось…разве это не потрясающе? Человек находит в себе силы ничего не менять. Он потрясающе стабилен. Или, наоборот, не находит – это ли не трагедия человеческой жизни? Почему? Откуда? Зачем? Масса вопросов, в которых я люблю разбираться.
– Как происходит подготовка к лекции?
- Ооо, это отдельный вопрос. Я перфекционист, но при этом прокрастинатор. Что, в общем-то, объяснимо с точки зрения психологии. Это означает, что я дико ответственный человек, но всегда дотягиваю до дедлайнов. Я долго кручу свою идею в голове – наполняюсь информацией, варюсь в ней. Чтобы в самый последний момент, когда уже из головы готово излиться на бумагу – сажусь работать. Причем мне надо жестко систематизировать все впитанное, разложить по полкам, чтоб лично для меня не оставалось ничего непонятного, проработать все несостыковки.
Это тоже занимает много времени. Например, при подготовке лекции о Ван Гоге, я была потрясена удивительным открытием. Авторитетные издания, включая известнейших биографов, в своих материалах о художнике – выдают детские фото его младшего брата Тео за фото самого Винсента. В этой связи довелось провести целое журналистское расследование. А еще ведь до сих пор основная часть ценителей творчества знаменитого нидерландца не знает, так чего именно лишился Ван Гог – целого уха или одной только мочки? А я могу авторитетно заявлять – ни того, ни другого. Потому что знакома с последними исследованиями его личной жизни и показываю на лекции рисунок врача, который свидетельствовал, что он отсек себе почти всё ухо, оставив лишь мочку.
Еще один момент – мне нужна тишина и минимум отвлекающих факторов. Поэтому я не люблю работать из дома и, если делаю это, то уже ночью, когда все дела переделаны и семья спит. В последние дни перед лекцией я превращаюсь в мегеру, закрываюсь в комнате и сулю страшные кары всем, кто будет меня отвлекать. Я так окукливаюсь, чтобы вечером превратиться из отвратительной ворчащей гусеницы в прекрасную вдохновляющую бабочку. Но я люблю каждый этап этого процесса. Это неимоверный кайф – делать то, что ты любишь и можешь.
– Любимая лекция?
- Все лекции люблю, потому что сама выбираю тему и героя. А это означает, что они прошли мой жесткий отбор среди сотни других. Но есть герои, личная жизнь которых натолкнула меня лично на какие-то важные размышления и даже катарсис. В этой связи мне очень нравится лекция о Пикассо «С любимыми не расставайтесь». В ней мы много говорим о его отношениях с женщинами, о том, что можно считать любовью, тиранией, о влиянии конкретной возлюбленной на целый творческий период художника, про обязательства и обстоятельства. В общем, про настоящую взрослую жизнь, полную личных трагедий, несмотря на признание и славу.
– Есть ли тема, которую считаешь неудачной?
- Нет таких. Ведь я говорю только, когда мне есть, что сказать. А в своей прекрасной подаче материала я не сомневаюсь. (смеется)
– О ком бы хотелось поговорить, но пока не получается? По какой причине?
- Таким героем целый год для меня был Сальвадор Дали. Потому что я его фанат. Он невероятный художник, пиарщик, мужчина. И я так много о нем знаю, что совершенно не представлялось мне возможным структурировать все это. Я была во всех знаковых местах, связанных с его жизнью и творчеством. Покупала задорого информацию о нем у именитых биографов, которые предоставили уникальные факты о его жене, например. И вот, наконец, я созрела. Поэтому если вы хотите увидеть и услышать нечто действительно невообразимое – вам непременно нужно попасть в красный зал Запорожского краеведческого музея 26 февраля.
– Часто ли сталкиваешься с шокирующими фактами?
- Часто с удивительными, но меня невозможно шокировать. Потому что даже за самым гнусным поступком что-то стоит. И я всегда нахожу источник. Писатели, бросающие собственных детей, часто были брошены матерью в детстве. Художники, склонные к компульсивным изменам, часто находились в сильной зависимости от матери и стремились освободиться от ее влияния.
Например, Иван Тургенев, писавший о нежных девушках как об идеале чистоты и привлекательности, жил в шведской семье с не очень красивой и не такой уж молодой оперной певицей Полиной Виардо и ее мужем много лет. Тут много ума не надо, чтобы понять, где копать. Его мать была деспотичная женщина с явными признаками психического расстройства, лишившая его финансирования и позволяющая себе ужасные выходки.
– Какие планы на развитие?
- У меня так много интересных тем в загашнике и новых мест, в которых я хочу провести следующие встречи. Это будет нечто необыкновенное. У меня часто заказывают темы, например днепровский музей заказывал лекции о Босхе и арт-феминизме. И я им очень благодарна.
– Что тебе нравится или не нравится в нашем городе? Чего городу сильно не хватает и ты хотела бы, чтобы кто-то это реализовал?
- Городу не хватает креативных площадок для небольших концертов, где могли бы выступать группы, которые пока не собирают ДСС. Да и вообще старые ДК никак не способствуют желанию их посещать. Нам не хватает современных галерей. То, что из себя сейчас представляют наши художественные музеи – атавизм и рудименты, которые нуждаются в свежих подходах. И я все жду, когда областная власть озаботиться этим вопросом. Сейчас появилась надежда на Центр современной культуры в Запорожье и я всеми руками за. Тем более, что это влечет за собой реконструкцию старинного здания. Если это будет сделано бережно и с толком – это будет прекрасно!