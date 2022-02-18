В Венеции впервые за два года проводят всемирно известный карнавал. Видео

РепортерUA 18 Фев 2022 - 13:12

В Венеции впервые за два года проводится всемирно известный карнавал. На мероприятие прибыли около 80 тысяч человек, в том числе 32 тысячи иностранных туристов.

Как сообщает Euronews, в Италии отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Посетители сменили защитные маски на карнавальные и массово заполнили площадь Сан-Марко.

Карнавал в Венеции начали проводить с 11 века и с тех пор традиционно он привлекает большое количество посетителей. В этом году Венецианский карнавал проходит с 12 февраля по 1 марта.

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