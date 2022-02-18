Где провести выходные в Запорожье: топ-8 идей

В предпоследние выходные февраля не хочется проводить время дома. Поэтому РепортерUA подготовил для вас подборку интересных мероприятий на 19 и 20 февраля, которые Вы сможете посетить с семьей, друзьями или в одиночку.
Зимний кубок Украины по алтимат фрисби
Алтимат фрисби – это командный вид спорта, в котором игроки используют диск. У него есть три дисциплины: классическая, пляжная и зальная. Запорожье впервые будет принимать Зимний кубок Украины.
Время: 19 и 20 февраля в 9:00
Место: Дворец спорта «Юность» (ул. Победы, 66)
Цена: бесплатно.
Спектакль «Холостяк и ...»
«Холостяк и…» – это романтическая история двух соседках-холостячках, к которым приходят в гости холостяки. С ними происходит много событий, они ссорятся, мирятся, но в конце концов находят свою вторую половинку. Спектакль состоится по мотивам пьесы Ханохи Левина «Холостяки и холостячки».
Время: 19 и 20 февраля в 17:00
Место: Театр «VIE» (ул. Научный городок, 35)
Цена: 100 грн.
Концерт группы «Бумбокс»
В рамках всеукраинского тура Запорожье посетит известная украинская группа «Бумбокс». Музыканты представят свой последний альбом «Тайный код: Рубикон» и новую песню «Империи упадут». Время: 19 февраля в 19:00 Место: ДК «Днепроспецсталь» (бульвар Шевченко,1) Цена: 420-990 грн.
Концерт классической музыки «Музыкальное путешествие с симфоническим оркестром»
Для любителей симфонического оркестра областная филармония предлагает посетить концерт с музыкой из разных стран мира: Франции, Италии, Аргентины, Германии. Дирижер – лауреат международных конкурсов Надежда Другова.
Время: 20 февраля в 12:00
Место: Концертный зал им. Глинки. Областная филармония (пр. Соборний, 183)
Цена: 70 грн.
Виртуальное путешествие по «Запорожской Атлантиде»
Экскурсию подготовил запорожский краевед Роман Акбаш. Программа состоит из прогулки по меннонитским колониям Айнлаге и Старый Кронсвейде. Затем вы познакомитесь с лечебницей «Бетания» и санаторием «Александрабад». Также посетите Кичкасский мост и закованные в скалы Волчье Горло, заглянете в хутор Завидный. Для мероприятия нужен интернет и заранее регистрация, так как количество участников ограничено.
Записаться можно здесь (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonMnqWO-nMJsM2pyHyZ6huICMSUCGT-tNBqhw5CLPWiGGCQ/viewform).
Время: 20 февраля в 18:00
Место: Онлайн-экскурсия
Цена:120 грн.
Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»
Данная работа – это драматичная история о правде жизни, о том, как изменить ее привычное течение в нужное русло. Главный герой – маленький мальчик Кристофер, который оказался главным подозреваемым в убийстве соседской собаки. Ему предстоит пережить множество самых разных событий, снести упреки взрослых, не верящих ни единому его слову, а также научить их самому важному чувству в мире – любить и быть любимым. Спектакль создан по мотивам мирового бестселлера Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки».
Время: 20 февраля в 18:30
Место: Театр юного зрителя (ул. Независимой Украины, 55а)
Цена: 70-150 грн.
Гастрономическая экскурсия «Французкий уик-энд»
Во время мероприятия Вы сможете дегустировать авторские вина и изысканные деликатесы – улиток и крафт сыры. Участникам откроют секреты изготовления вина, посетят улиточную ферму, покормят рыб и сделают незабываемые фото в специально отведенной фотозоне. Дополнительно можно заказать ужин, попробовать блюда из улиток разных видов, а также приобрести и самостоятельно закупорить выбранную бутылку вина.
Время: 19 февраля с 13:30 до 17:30
Место: Туристический информационный центр (пр. Соборный, 151)
Цена: 200 грн для детей и 550 грн для взрослых Запись по телефону – 050 424 20 54.
Комедийное шоу «Стартаперы» (18+)
Команда IMPROVIZ подготовила для зрителей новое юмористическое шоу. Изюминкой данного мероприятия будет то, что зрители смогут участвовать в номерах.
Время: 20 февраля в 18:00
Место: EdisonSpacecoworking (ул. Гагарина, 3), Цена: любая бумажная купюра.
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