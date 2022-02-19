Усиленный режим несения службы: для запорожских полицейских провели инструктаж. Фото. Видео

РепортерUA 19 Фев 2022 - 09:52

Возле Запорожской облгосадминистрации вчера, 18 февраля, состоялся общегарнизонный инструктаж работников подразделений полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые заступают на дежурство по охране публичной безопасности.

На эти сутки по Запорожской области к несению службы привлечено более 600 работников структурных и территориальных подразделений полиции в составе 150 авто и 108 пеших патрулей, более 80 работников Управления патрульной полиции в составе 40 автопатрулей и почти 300 военнослужащих 92 пеших и 6 автопатрулей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, с 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

В Запорожской области полицейскими также предпринимаются усиленные комплексные меры по охране публичной безопасности и обеспечению правопорядка, выявлению правонарушений в общественных местах, а также контролю за безопасностью дорожного движения.

В зоне повышенного внимания правоохранителей - места массового скопления людей, объекты критической инфраструктуры, здания органов государственной власти и местного самоуправления. Вместе с этим усилия полицейских направлены на выявление подозрительных лиц, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и веществ.

Запорожская полиция обращается к гостям и жителям города с просьбой с пониманием относиться к возможным неудобствам, связанным с усиленными превентивными мерами, иметь с собой документы, удостоверяющие личность и должным образом реагировать на законные требования работников правоохранительных органов.

В случае если вы заметили подозрительные предметы, оставленные без присмотра или лиц, проявляющих повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, сразу сообщайте на спецлинию «102».

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