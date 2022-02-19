В Запорожье ДнепроГЭС взяли под усиленную охрану. Фото

С 16 февраля военнослужащие 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции приняли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в г. Запорожье.
Для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры задействована военная техника и кинологи со служебными собаками. Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно.
Основной задачей является недопущение проведения каких-либо провокационных или диверсионных действий, выявление подозрительных предметов, а также несанкционированное проникновение на территорию ГЭС.
Чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время осуществления превентивных мероприятий, правоохранители проверяют транспортные средства и документы граждан.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.