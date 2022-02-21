Ляшко сообщил, кто из украинцев получает лекарства от COVID

В аптеках Украины нельзя купить лекарства от коронавируса "Молнупиравир". Препарат могут назначать врачи для пациентов из групп риска.
Как сообщает министр здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга, Украина получила препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19 и он уже развезен в регионы.
«Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска, то есть пожилым людям; людям с хроническими болезнями», - рассказал Ляшко.
Министр уточнил, что "Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни до среднего или тяжкого и уменьшения вероятности госпитализации или смерти.
"Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно", - резюмировал Ляшко.
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