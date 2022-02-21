Строительный мусор, горы пластика и «летающие пакеты»: как в Запорожье борются со стихийными свалками. Фото

Строительный мусор и бытовые отходы, горы пластика и «летающие пакеты» – примерно так выглядят городские стихийные свалки. Такую неприятную картину можно встретить где угодно в городе – от обочины улиц до прибрежных зон и балок. В Запорожье на борьбу со стихийными свалками ежегодно выделяют средства из местного бюджета.
По состоянию на конец прошлого года на территории Запорожской области насчитывалось более 266 стихийных свалок. В каждом районе таких мест от 25 до 30. По словам экологов местной общественной организации «Запорожье без мусора», для борьбы со стихийными свалками Министерство охраны окружающей среды разработало специальную мобильную карту, куда горожане могут вносить замеченные ими «грязные» точки.
Такая карта существовала до прошлого года. Однако, в прошлом году, по словам экологов, карту по стихийным свалкам заменили на другой сервис. Возможно, потому что стихийные свалки не шибко стремились убирать.
Известно, что стихийные свалки – это не только неэстетично, но очень вредно для окружающей среды, в том числе людей.
- Кроме того, что стихийные свалки некрасиво выглядят и портят общую картину нашего чудесного города, свалки посреди города очень негативно влияют на окружающую среду, потому что нет никакого препятствия попаданию ядовитых веществ из разлагающихся свалок в почву и воду, которую мы пьем. На полигонах есть барьеры, которые не пускают отравленные фильтраты в грунт и грунтовые воды. На стихийных свалках этого нет. Потому, беспрепятственно токсичные вещества попадают к животным, растениям, в воду – в нашу с вами пищевую цепочку, - говорит глава ОО «Запорожье без мусора» Ирина Щетинина.
Уже шесть лет ежегодно накануне весны каждый район Запорожья получает около 1 млн грн на проведение уборки именно стихийных свалок. Администрации подают заявки в городской совет. И уже в феврале через систему Prozoro проходит тендер для назначения компании, которая подключается к уборке грязи.
- Ликвидация стихийных свалок – это вывоз бытового или строительного мусора после нерадивых местных жителей или людей даже не из нашего района, а тех, которые вывозят на машинах в посадки, в балки, под откосы под покровом ночи. Город последние 6 лет выделяет на это средства, эти средства вносят в городской бюджет и утверждают на бюджетной сессии. А далее районы выполняют работы по уборке этих свалок. Тендерная процедура накануне позволяет определить компанию, которая будет убирать, - комментирует РепортерUA Андрей Баев – глава районной администрации Заводского района Запорожья.
Кроме системной уборки работники экологического отдела района и активисты проводят специальные рейды по стихийкам по «европейской» системе. По словам Андрея Баева, если, разгребая мусор, по каким-то признакам удается узнать личность загрязнителя, он получает штрафные санкции.
- У нас значительно улучилась ситуация по свалкам в последние годы благодаря вот этой системной работе. Скажу, что по Заводскому району, если в 2016 году это было до 30 локаций, на которых находился мусор, в том числе и берегоукрепления – вдоль берега Днепра, то сейчас это где-то 15-17 локаций – где-то больше, а где-то меньше. То есть за эти 6 лет половину стихийных свалок удалось ликвидировать полностью, и уже жители туда мусор не вывозят. Плюс проводятся разъяснительная работа через квартальные комитеты, - сказал глава заводской райадминистрации.
Кто-то выбрасывает, а кто-то страдает из-за свалки под его домом. В частном секторе Заводского района местные жители комментируют, что нередко «под их дома» мусор вывозят на авто чужие люди, которые явно не живут поблизости.
- Мы уже устали от стихийных свалок вот здесь – на берегу Днепра. Наш дом чуть выше, но спуститься к берегу, чтобы не полюбоваться этой жуткой горой, просто невозможно, - рассказал РепортерUA Валентин Першин (житель Заводского района) – Это не местные выбрасывают. Сюда приезжают либо из другого района, либо из нашего, но те, кто живут подальше. У себя под носом такое творить не будешь.
Тем не менее, в старом автогородке по улице Сеченова валяется мусор, который явно выносили местные жители – просто ведрами.
Что же нужно для того, чтобы граждане поняли, что убивая окружающую среду, они вредят себе? Популярное разъяснение или удар по карману? Чтобы эффективнее избавляться от стихийных свалок, а то и вообще не допускать их образования, экологи считают, что нужна более мощная информационная работа с людьми, а также нужны льготные условия для некоторых слоёв населения по утилизации бытовых отходов.
- Почему люди не заключают договора с коммунальными службами? Потому что это бьет по их карманам. Плюс многие не знают, насколько вредны стихийные свалки, то есть не осознают реальной опасности, - отмечает Ирина Щетинина.
Запорожские активисты также каждый год присоединяются к уборке стихиек. В прошлом году запорожцы провели несколько таких «субботников», в том числе по берегам Днепра и на острове Хортица.
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