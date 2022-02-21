В Счастье из-за обстрелов остановили Луганскую ТЭС: боевики повредили все линии электропередач

Работу Луганской тепловой электростанции в городе Счастье пришлось остановить. Боевики во время обстрелов повредили все линии электропередач.
Как сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook, повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена.
При этом в пресс-службе территориальной общины Счастья сообщили, что всех работников ТЭС эвакуировали. Никто из сотрудников не пострадал.
"Коллектив Счастинского РЭС вынужден был покинуть свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни из-за обстрелов", - говорится в сообщении.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook уточнил, что боевики применили минометы калибра 120 и 82 мм.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.