Прокуратура открыла уголовные дела за депортацию и мобилизацию жителей Донбасса

Луганская и Донецкая областные прокуратуры зарегистрировали уголовные производства по фактам незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий на Востоке Украины. Такие действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).
Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, главари "ЛНР" и "ДНР" осуществляют незаконное перемещение украинских граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях и являются гражданскими лицами с точки зрения международного гуманитарного права.
Отмечается, что такие действия могут проводиться только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера. Пока никаких оснований для этого нет.
Кроме того представители "ЛНР" и "ДНР" заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на воинский учет и принимать присягу на верность оккупационной администрации. Это является нарушением ст. 51 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, что прямо запрещает оккупационному государству принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.
Как известно, 19 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. Всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет обязали прибыть в военкоматы.