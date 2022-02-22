Запорожская тероборона: как стать резервистом. Инструкция

РепортерUA 22 Фев 2022 - 18:31

На территории Запорожской области развернуты 6 батальонов 110-й отдельной бригады территориальной обороны. По словам заместителя командира 110-й бригады ТРО Дмитрия Остапенко, жители Запорожской области оперативно откликнулись на призыв участвовать в обороне страны и своих населенных пунктах.

На сегодняшний день уже укомплектовано 75% личного состава. 

- Записываются и женщины. Все идут навстречу, оказывая подразделениям терробороны, всю необходимую помощь, – отметил Дмитрий Остапенко.

Для тех, кто желает вступить в ряды теробороны, Запорожский облсовет опубликовал инструкцию. Для того, чтобы участвовать  в обороне своего населенного пункта, необходимо определиться, к какому подразделению обороны есть желание присоединиться и действовать по инструкциям территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В Запорожье Центральный ОРТЦК и СП находится по адресу ул.Сталеваров,20 ; тел +38 061 233 14 17.

Силы территориальной обороны:

Кто может приобщиться?

• Контракт может заключить любой гражданин Украины (возраст от 18 до 57 лет)

• В терроборону можно записаться без учета в военном комиссариате

На службу приглашают:

  • офицеров запаса с опытом военной службы

  • резервистов и военнообязанных без такого опыта

Срок договора

  • с солдатами – на 3 года

  • с офицерами и сержантами – на 5 лет

По всем вопросам 0800507028 - колцентр Сил территориальной обороны ВСУ (бесплатно)

Как присоединиться?

• Обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (местный военкомат) по месту жительства

• Пройти собеседование с командиром батальона

• Пройти военно-врачебную комиссию

• Собрать необходимые документы

• Заключить контракт

Необходимые документы:

• Заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальном резерве (http://sprotyv.in.ua/wp-content/uploads/anketa.pdf)

• Копии всех страниц паспорта гражданина Украины

• Копия справки о месте регистрации (или соответствующей страницы документов, если у вас паспорт-книга)

• Копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (если есть)

• Характеристика с места работы, обучения (для обучающихся или работающих)

• Копии документов о среднем и высшем образовании

• Цветное фото размером 9х12 см

• Копия справки о предоставлении идентификационного номера

• Заключение военно-врачебной комиссии по пригодности к службе по состоянию здоровья

• Справка о несудимости.

Напомним, на внеочередном заседании сессии, 15 февраля Запорожский областной совет принял Программу под названием «Обеспечение территориальной обороны Запорожской области». На первоочередные нужды 110-й бригады территориальной обороны Запорожской области из областного бюджета депутаты выделили 30,5 млн грн. Еще около 10 млн грн выделили общины Запорожской области, в том числе - 3 млн грн из бюджета Запорожья.

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