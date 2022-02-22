Запорожская тероборона: как стать резервистом. Инструкция

На территории Запорожской области развернуты 6 батальонов 110-й отдельной бригады территориальной обороны. По словам заместителя командира 110-й бригады ТРО Дмитрия Остапенко, жители Запорожской области оперативно откликнулись на призыв участвовать в обороне страны и своих населенных пунктах.
На сегодняшний день уже укомплектовано 75% личного состава.
Для тех, кто желает вступить в ряды теробороны, Запорожский облсовет опубликовал инструкцию. Для того, чтобы участвовать в обороне своего населенного пункта, необходимо определиться, к какому подразделению обороны есть желание присоединиться и действовать по инструкциям территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В Запорожье Центральный ОРТЦК и СП находится по адресу ул.Сталеваров,20 ; тел +38 061 233 14 17.
Силы территориальной обороны:
Кто может приобщиться?
• Контракт может заключить любой гражданин Украины (возраст от 18 до 57 лет)
• В терроборону можно записаться без учета в военном комиссариате
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офицеров запаса с опытом военной службы
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резервистов и военнообязанных без такого опыта
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с солдатами – на 3 года
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с офицерами и сержантами – на 5 лет
По всем вопросам 0800507028 - колцентр Сил территориальной обороны ВСУ (бесплатно)
Как присоединиться?
• Обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (местный военкомат) по месту жительства
• Пройти собеседование с командиром батальона
• Пройти военно-врачебную комиссию
• Собрать необходимые документы
• Заключить контракт
• Заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальном резерве (http://sprotyv.in.ua/wp-content/uploads/anketa.pdf)
• Копии всех страниц паспорта гражданина Украины
• Копия справки о месте регистрации (или соответствующей страницы документов, если у вас паспорт-книга)
• Копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (если есть)
• Характеристика с места работы, обучения (для обучающихся или работающих)
• Копии документов о среднем и высшем образовании
• Цветное фото размером 9х12 см
• Копия справки о предоставлении идентификационного номера
• Заключение военно-врачебной комиссии по пригодности к службе по состоянию здоровья
• Справка о несудимости.
Напомним, на внеочередном заседании сессии, 15 февраля Запорожский областной совет принял Программу под названием «Обеспечение территориальной обороны Запорожской области». На первоочередные нужды 110-й бригады территориальной обороны Запорожской области из областного бюджета депутаты выделили 30,5 млн грн. Еще около 10 млн грн выделили общины Запорожской области, в том числе - 3 млн грн из бюджета Запорожья.
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