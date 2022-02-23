СНБО предлагает ввести чрезвычайное положение по всей Украине. Решение должна утвердить ВР

РепортерUA 23 Фев 2022 - 13:06

СНБО предлагает ввести чрезвычайное положение по всей Украине. Решение должна утвердить ВР. Режим ЧП предлагается ввести во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой. Об этом во время брифинга после заседания СНБО заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. 

«Согласно нашего законодательства Верховная Рада должна принять данное решение в течение 48 минут», - сказал Данилов.

Таким образом, в регионах могут ввести ряд ограничений. В частности, усиленная охрана общественного порядка, ограничения движения, осмотр транспорта и проверка документов.

При этом Данилов уточнил, что ограничения будут вводиться на местном уровне, в зависимости от ситуации с безопасностью.

«В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения», - заявил Данилов.

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