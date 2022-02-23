СНБО предлагает ввести чрезвычайное положение по всей Украине. Решение должна утвердить ВР. Режим ЧП предлагается ввести во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой. Об этом во время брифинга после заседания СНБО заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
СНБО просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.
«Согласно нашего законодательства Верховная Рада должна принять данное решение в течение 48 минут», - сказал Данилов.
Таким образом, в регионах могут ввести ряд ограничений. В частности, усиленная охрана общественного порядка, ограничения движения, осмотр транспорта и проверка документов.
При этом Данилов уточнил, что ограничения будут вводиться на местном уровне, в зависимости от ситуации с безопасностью.
«В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения», - заявил Данилов.