В Украине началась массовая DDoS-атака - Минцифры

РепортерUA 23 Фев 2022 - 17:43

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о новой массовой кибератаке на Украину. Очередная DDoS-атака началась примерно в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщил в телеграм-канале Михаил Федоров.

«Приблизительно в 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков. Также наблюдаются проблемы с доступом к сайтам Верховной рады, Кабинета министерство и Министерства иностранных дел», - написал Михаил Федоров.

По информации Федорова, это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Также глава Минцифры добавил, что сайт и мобильное приложение «Дія» успешно преодолевает текущую атаку и продолжает стабильно работать.

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