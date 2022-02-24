Выезд из городов: в Нацполиции рассказали, какие ограничения действуют в комендантский час

Сегодня в нескольких городах Украины оперативными штабами было принято решение об установлении комендантского часа. На въездах/выездах из населенных пунктов установлены блокпосты. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Полицейские проверяют документы лиц, останавливают транспортные средства, производят осмотр вещей и автомобилей.
Важно! Города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.
Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа.
Комендантский час – необходимая мера в условиях активной военной фазы агрессии Российской Федерации против Украины. Вводится для усиления правопорядка и безопасности людей. Призываем всех неукоснительно соблюдать действующие ограничения.
Вместе с тем, напоминают, что нужно быть готовыми к экстренной эвакуации в любой момент. При срабатывании сирены срочно перейти к местам укрытия.