Официальная информация о ситуации в Запорожье на 15:00

Заместитель городского головы Анатолий Васюк рассказал о ситуации в Запорожье. По его словам, все городские службы продолжают работу в усиленном режиме.
По его словам, формирование специализированной медицинской службы гражданской защиты заведений города переведено в полную готовность. Заведения здравоохранения города работают в усиленном режиме.
Обеспечено создание резервов лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования для медицинской помощи пострадавшим.
Обеспечена готовность заведений здравоохранения города Запорожья хирургического профиля для предоставления медицинской помощи военнослужащим и пострадавшим в результате военных действий.
Восемь учреждений здравоохранения, ранее определенных для лечения больных коронавирусом, продолжают оказывать медицинскую помощь указанной категории пациентов.
Адреса и контакты центров крови в Запорожье:
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Запорожский областной центр службы крови (ул. Леонида Жаботинского, 32);
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Отделение трансфузиологии коммунального учреждения "Запорожская областная клиническая больница" Запорожского областного совета (Ореховское шоссе, 10);
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Отделение трансфузиологии КНП "Городская больница №9" Запорожья (ул. Счастливая, 1);
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Отделение трансфузиологии с заготовкой крови КНП Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского городского совета (ул. Победы, 80).
Все коммунальные заведения дошкольного образования города подготовлены к размещению детей эвакуированных лиц с организацией их питания.
Помещения городских школ подготовлены для приема и размещения эвакуированных лиц с возможностью организации их питания. Вопросы координации работы по направлению и размещению эвакуированных лиц осуществляет управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского городского совета.
В коммунальных учебных заведениях города есть 117 простейших укрытий.
Работает 2 пункта приема гуманитарной помощи от общественных организаций и людей: Туристический информационный центр (пр. Соборный, 151); Управление социальной защиты населения в Хортицком районе (Лахтинская, 4б).
24 февраля в 23:30 из г. Южный Одесской области было привезено 50 воспитанников ДЮСШ «Металлург Запорожья», которые находились на учебно-тренировочном собрании и переданы родителям, все под контролем.
Запорожцев просят сохранять спокойствие. Но при поступлении официальной информации о тревоге необходимо спускаться в хранилища, простейшие укрытия.
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