Официальная информация о ситуации в Запорожье на 15:00

РепортерUA 25 Фев 2022 - 15:23

Заместитель городского головы Анатолий Васюк рассказал о ситуации в Запорожье. По его словам, все городские службы продолжают работу в усиленном режиме.

По его словам, формирование специализированной медицинской службы гражданской защиты заведений города переведено в полную готовность. Заведения здравоохранения города работают в усиленном режиме.

Обеспечено создание резервов лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования для медицинской помощи пострадавшим.

Обеспечена готовность заведений здравоохранения города Запорожья хирургического профиля для предоставления медицинской помощи военнослужащим и пострадавшим в результате военных действий.

Восемь учреждений здравоохранения, ранее определенных для лечения больных коронавирусом, продолжают оказывать медицинскую помощь указанной категории пациентов.

Адреса и контакты центров крови в Запорожье:

  • Запорожский областной центр службы крови (ул. Леонида Жаботинского, 32);

  • Отделение трансфузиологии коммунального учреждения "Запорожская областная клиническая больница" Запорожского областного совета (Ореховское шоссе, 10);

  • Отделение трансфузиологии КНП "Городская больница №9" Запорожья (ул. Счастливая, 1);

  • Отделение трансфузиологии с заготовкой крови КНП Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского городского совета (ул. Победы, 80).

Все коммунальные заведения дошкольного образования города подготовлены к размещению детей эвакуированных лиц с организацией их питания.

Помещения городских школ подготовлены для приема и размещения эвакуированных лиц с возможностью организации их питания. Вопросы координации работы по направлению и размещению эвакуированных лиц осуществляет управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского городского совета.

В коммунальных учебных заведениях города есть 117 простейших укрытий. 

Работает 2 пункта приема гуманитарной помощи от общественных организаций и людей: Туристический информационный центр (пр. Соборный, 151); Управление социальной защиты населения в Хортицком районе (Лахтинская, 4б).

24 февраля в 23:30 из г. Южный Одесской области было привезено 50 воспитанников ДЮСШ «Металлург Запорожья», которые находились на учебно-тренировочном собрании и переданы родителям, все под контролем.

Запорожцев просят сохранять спокойствие. Но при поступлении официальной информации о тревоге необходимо спускаться в хранилища, простейшие укрытия.

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