В Запорожье возможны проблемы с вызовом полиции: куда звонить

РепортерUA 28 Фев 2022 - 13:31

Жители города могут столкнуться с проблемой отсутствия связи на линиях телефонов 112 и 102. Поэтому запорожцев просят звонить напрямую в районные отделения.

Если вам срочно нужно сообщить о какой-то беде или подозрительных людях, то звоните непосредственно в районные отделения:

Днепровский район: (061)236-78-26, (061)239-29-26, (050)341-41-09

Шевченковский район: (061)287-20-02

Хортицкий район: (061)229-74-99, (099)513-72-47

Вознесеновский район: (061)224-10-28, (061)239-29-02

Александровский район: (061)764-23-86, (061)764-23-12

Коммунарский район: (061)769-87-99

Заводской район: (061)239-74-83, (050)724-09-60.

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