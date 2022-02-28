В Запорожье возможны проблемы с вызовом полиции: куда звонить

Жители города могут столкнуться с проблемой отсутствия связи на линиях телефонов 112 и 102. Поэтому запорожцев просят звонить напрямую в районные отделения.
Если вам срочно нужно сообщить о какой-то беде или подозрительных людях, то звоните непосредственно в районные отделения:
Днепровский район: (061)236-78-26, (061)239-29-26, (050)341-41-09
Шевченковский район: (061)287-20-02
Хортицкий район: (061)229-74-99, (099)513-72-47
Вознесеновский район: (061)224-10-28, (061)239-29-02
Александровский район: (061)764-23-86, (061)764-23-12
Коммунарский район: (061)769-87-99
Заводской район: (061)239-74-83, (050)724-09-60.
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