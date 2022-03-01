Зеленский призвал признать Россию террористическим государством

Ракетный обстрел со стороны Российской Федерации в Харькове является военным преступлением. Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать агрессора террористическим государством, заявил глава государства во время брифинга.
"Ракета в центральную площадь, это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением. Это является государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия, это государство террорист. Очевидно и должно быть официально. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на эту преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", - заявил Зеленский.
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