В Украине запускают приложение «воздушная тревога»

РепортерUA 01 Мар 2022 - 14:21

В Украине запускают приложение «воздушная тревога», которое будет информировать об опасности. Его уже можно загрузить в Google Play Market и AppStore.

"Не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации. Отправляет максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона", – говорится в описании.

Чтобы получать уведомления, необходимо:

  • установить приложение через Google Play Market или AppStore

  • предоставить ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения

  • выбрать область, в которой необходимо получать уведомления. 

На данный момент приложение предоставляет информацию в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Список постоянно обновляется.

Как подчеркнули создатели, это единственное приложение, поддерживающее критические оповещения. Это означает, что звук тревоги будет всегда поступать с максимальным уровнем громкости смартфона.

Для этого обязательно представьте все соответствующие разрешения приложения после установки. Их можно будет выключить в любой момент.

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