Запорожцев просят сообщать о повышении цен на продукты: предпринимателей будут штрафовать

РепортерUA 01 Мар 2022 - 15:55

Главное управление Госпродпотребслужбы будет штрафовать магазины за повышение цен. Горожан просят сообщать о таких случаях.

Как сообщает Госпродпотребслужба в Запорожской области, во времена, когда вся страна борется с военной агрессией, недопустимо повышение цен на хлеб, молочку и другие продукты. Цены должны оставаться на уровне тех, которые были 23 февраля 2022 года. Всех жителей области просят сообщать о случаях завышения цен на продукты питания.

Если вы обнаружили неправомерное повышение цен, сообщите об этом по электронному адресу: Office@gudpss-zp.gov.ua. Можно также сообщать Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей: с помощью электронной почты: info@dpss.gov.ua; по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23; через чат-бот, работающий в мессенджере телеграмм.

В обращении необходимо четко указать название населенного пункта, наименование и адрес магазина. 

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