Вторжение России: сводка Генштаба на утро 3 марта

РепортерUA 03 Мар 2022 - 08:10

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро четверга, 3 марта.

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российская армия, не преуспев в Чернигове, Нежине, Сумах, Лебедине и Ахтырке, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытается добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил военные РФ осуществляют перегруппировку и пытаются наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах Золочева, Харькова, Балаклеи и пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофичеси нуждаясь в пополнении утраченной техники и личного состава.

На Донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах Нового Айдара, Волновахи и Мариуполя.
 
"Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг", – подчеркнули в Генштабе.
 
На Таврическом направлении армия РФ не оставляет попыток проведения наступательной операции, основные усилия сосредоточены в направлении Николаев-Вознесенск.
 
В Черноморской зоне корабельные группы российского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.
 
"Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время очередного вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых", – указали в Генштабе.
 
Отмечается, что часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка, а также после перегруппировки и ввода части оперативных резервов пытается выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.
 
В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

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