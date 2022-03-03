Вторжение России: сводка Генштаба на утро 3 марта

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро четверга, 3 марта.
На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.
На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.
На Северском направлении российская армия, не преуспев в Чернигове, Нежине, Сумах, Лебедине и Ахтырке, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытается добраться до северных окраин Киева.
Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил военные РФ осуществляют перегруппировку и пытаются наступать в направлении Бровары и Киев.
На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах Золочева, Харькова, Балаклеи и пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофичеси нуждаясь в пополнении утраченной техники и личного состава.
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