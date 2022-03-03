Как украинцам снять наличные без банкоматов

РепортерUA 03 Мар 2022 - 11:20

Хорошая новость для всех, кому нужны наличные деньги: каждый сетевой магазин теперь станет банкоматом. Об этом сообщил Данил Гетманцев в своем Telegram-канале.

После начала вторжения России банкам стало тяжело осуществлять инкассацию наличных денег в торговых сетях и наполнять кэшем банкоматы. Кроме того, тысячи инкассаторов ушли защищать Украину.

Нацбанк нашел эффективный выход из ситуации: теперь можно прийти в любую крупную торговую сеть, продовольственную или сеть АЗС со своей картой, на которой есть безналичные средства, и вам выдадут наличные в сумме до 6000 грн, списав их одновременно с вашего карточного счета. Если нужно снять больше, то вы просто повторяете эту операцию снова и снова.

В результате проблема решена с двух сторон:

  • с одной стороны – сети магазинов не требуют инкассации наличных денег, вырученных от продажи товаров, и отдают наличные деньги гражданам;

  • с другой стороны – гражданам не нужно искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять кэшем.

В итоге: пришел в магазин, списал со своей карты безнал и получил наличные деньги.

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