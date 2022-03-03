Президент Владимир Зеленский анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны России против Украины. Она составит 6500 гривен и будет выплачиваться без всяких условий.
Об этом глава государства заявил во время видеообращения.
"Наше правительство уже подготовило программу для всех украинцев, которые потеряли возможность работать из-за войны. Там, где боевые действия, каждый наемный работник, ФОП и каждый гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6 500 гривен без всякого условия", - сказал он.
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