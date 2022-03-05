Оккупанты обстреляли машину скорой помощи, которая везла медикаменты в Мелитополь. Фото

Сегодня, 5 марта, в Мелитополь из Запорожья прибыла долгожданная гуманитарная помощь. Расходные материалы для гемодиализа, иммуносупрессоры, препараты крови и препараты для скорой медицинской помощи – медикаменты, спасающие жизнь.
Однако доставка этих очень важных препаратов едва не стоила жизни тем, кто их перевозил. Глава Мелитопольской городской организации Красного Креста Украины Наталья Жадан рассказывает: при выезде из Каменского (Василевский район) гумконвой – машину скорой помощи и машину с лекарством обстреляли оккупанты.
.«Я даже не успела испугаться и не поняла, где именно стреляют. Когда выяснилось, что стреляли в нашу машину скорой медицинской помощи, за которой шла машина с лекарством», - рассказывает Наталья.
По словам водителя автомобиля, прострелен радиатор и кузов. Оккупанты прятались в засаде.
Лекарства, спасающие жизнь, удалось доставить в город.