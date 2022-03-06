Запорожцы сожгли «Путина». Фото. Видео

Ева Миронова, РепортерUA, фото автора 06 Мар 2022 - 14:23

В этом году празднование Масленицы в урочище Сагайдачного, что в Запорожье, стало необычным. На этот раз, вместо чучела Масленицы, запорожцы сожгли портрет главного фашиста современности Владимира Путина.

Как говорит организатор - известный запорожский скульптор Александр Шкаликов, сжигание главного оккупанта Украины символично. Есть надежда, что это отзовется во Вселенной.

- Даже этот маленький Путин - символ борьбы и единства украинского народа, - отмечает Александр Шкаликов.

Вот такого современного фашиста нарисовала запорожская художница, архитектор Елена Осадчая.

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