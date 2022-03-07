В Украине запустили тестирование национального роуминга

РепортерUA 07 Мар 2022 - 15:23

Мобильные операторы Vodafone, Киевстар, lifecell в сотрудничестве с государством решили предоставлять услугу национального роуминга своим абонентам. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на совместное заявление мобильных операторов в Facebook.

"Операторы Vodafone, Киевстар, lifecell вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи запускают тестирование национального роуминга в Украине. Теперь в случае, когда сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов", – говорится в заявлении.

Как подключиться к сети другого оператора. Все пункты обязательны:

  1. Отключить автовыбор сети

  2. на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

  3. на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS

Прежде всего, нацроуминг будет подключен в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее – в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях. Вскоре услуга заработает по всей территории Украины.

При использовании национального роуминга сохраняется тарификация, предусмотренная условиями "домашнего" тарифного плана. Кроме того, раз в день советуют пытаться вернуться в сеть своего оператора.

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