В Житомирской области больше восьми часов тушат пожар на нефтебазах. Фото

Пожар на нефтебазах в поселке Черняхов Житомирской области и на окраине областного центра локализирован. Об этом в ночь на вторник, 8 марта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в регионе.
Накануне около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание по двух нефтебазах. Спустя час пожар в Житомире взяли под контроль, спустя 2,5 часа возгорание локализировали и в Черняхове.
Борьба с огнем продолжается.
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