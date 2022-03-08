В Житомирской области больше восьми часов тушат пожар на нефтебазах. Фото

РепортерUA 08 Мар 2022 - 09:17

Пожар на нефтебазах в поселке Черняхов Житомирской области и на окраине областного центра локализирован. Об этом в ночь на вторник, 8 марта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Накануне около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание по двух нефтебазах. Спустя час пожар в Житомире взяли под контроль, спустя 2,5 часа возгорание локализировали и в Черняхове.

Борьба с огнем продолжается.

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