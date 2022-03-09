Как запорожцам уберечь свой дом от мародеров: рекомендации

В военное время многие люди вынуждены убегать от обстрелов и бомбардировок, поэтому покидают свои дома без присмотра и защиты. Пользуясь отсутствием хозяев и стремясь к быстрой наживе, злоумышленники могут попасть в заброшенные дома и забрать имущество. РепортерUA с помощью отдела коммуникаций полиции Запорожской области подготовил ряд рекомендаций, как уберечь свой дом от мародеров.
Рекомендации:
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Обычно жители многоквартирных домов знают друг друга в лицо. Если вы или ваши соседи увидели чужих людей, несущих большое количество ценных вещей, техники и т.д., сразу сообщайте правоохранителям или в терроборону.
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Покидая свои дома, даже ненадолго, например на время укрывательства от обстрелов в укрытии, обязательно проверьте, надежно ли заперты двери и окна.
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В случае вашего отсутствия попросите соседей или знакомых, чтобы те время от времени проверяли внешний вид входной двери в вашу квартиру.
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Важно иметь договоренность с соседями по дому, чтобы каждый из вас вытаскивал из почтовых ящиков и рамок двери квитанции, рекламу, флаеры – таким образом вы сможете создать эффект присутствия.
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Кроме бумажной печатной продукции злоумышленники «оставляют» другие на первый взгляд неприметные метки. Они оставляют мелкие монеты в скважине, приклеивают в замке скотч на отверстие для ключа и т.д. Если в течение нескольких дней подобные отметины остаются на месте – это значит, что в квартире никто не живет, значит – можно грабить.
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Помните о звукоизоляции вашего дома, особенно если вы живете в квартире. Это можно сделать даже из подручных средств, например, с помощью одеяла или любых других плотных вещей за счет крепления на входной двери изнутри. Такое простое действие убережет вас от тех, кто будет прислушиваться через дверь, есть ли кто-нибудь в квартире.
Также сохранить свое жилье в безопасности поможет следующий совет. Людям, которые не собираются покидать свои дома, обязательно нужно соблюдать правила светомаскировки! Как отмечают в полиции, в условиях войны свет на улице или из построек помогает врагу ориентироваться на местности и наносить удары ночью. Во-вторых, что касается мародерства, люди очень ошибаются, что злоумышленники не грабят дома, где светится свет. Логика воров такова: если в доме живут люди, значит, у них могут быть деньги, драгоценности, вода, еда, лекарства и прочее. Довольно часто хозяева домов/квартир пускают их сами, потому что те стучат в дверь, просят позвонить, представляются военными, работниками социальных или коммунальных служб и т.д. Ни при каких обстоятельствах не открывайте дверь незнакомым лицам! Если мародеры все же будут пытаться пролезть в ваш дом, громко сообщайте, что вы уже вызвали полицию или тероборону, и обязательно сделайте это.
Стоит отметить, что в Запорожье жители многоэтажных домов начали устанавливать дверные задвижки на входе в подъезд. Так, с наступлением комендантского часа ответственные из каждого подъезда закрывают дверь на дополнительный замок. Это поможет предотвратить проникновение в ваш подъезд посторонных людей, в случае, если на дом будет прекращена подача электроэнергии.
Ответственность за мародерство
Верховная Рада приняла закон №7124 о внесении изменений в Уголовный кодекс об усилении ответственности за мародерство. В частности, документ приравнивает мародерство к преступлению в особо крупных размерах или совершенному организованной группой.
«Изменениями в Уголовный кодекс предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком - совершение в условиях военного положения», - говорится в пояснительной записке.
Также инициировано повышение минимального предела наказания по ст.432 УК (похищение на поле боя вещей, имеющихся при убитых или раненых) в виде заключения от трех до пяти лет. Максимальное наказание за мародерство — 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как вызвать полицию в случае отсутствия связи
Жители города могут столкнуться с проблемой отсутствия связи на линиях телефонов 112 и 102. Поэтому запорожцев просят звонить напрямую в районные отделения. Создана дополнительная резервная линия по номеру 050-452-91-95. Также на указанный номер можно предоставлять информацию с применением мессенджера Telegram.
Если вам срочно нужно сообщить о какой-то беде или подозрительных людях, то звоните непосредственно в районные отделения:
Днепровский район: (061)236-78-26, (061)239-29-26, (050)341-41-09
Шевченковский район: (061)287-20-02
Хортицкий район: (061)229-74-99, (099)513-72-47
Вознесеновский район: (061)224-10-28, (061)239-29-02
Александровский район: (061)764-23-86, (061)764-23-12
Коммунарский район: (061)769-87-99
Заводской район: (061)239-74-83, (050)724-09-60.
Берегите себя и свои дома! Вместе мы победим! Все будет Украина!
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