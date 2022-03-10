В Запорожье задержан подозреваемый в диверсионной деятельности. Фото

В Запорожье полиция задержала подозреваемого в диверсионной деятельности. В ходе следственно-оперативных действий у мужчины изъяли автоматы, боеприпасы, гранаты, а также радиоуправляемые дроны.
Следователями открыто уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч. 1 ст. 263 УК Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 9 марта в ходе плановых оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали жителя Шевченковского района города 1978 г.р. У мужчины обнаружен и изъят автомат Калашникова, и 30 патронов калибра 5,45 мм.
Также, во время проведения осмотра офиса, расположенного в поселке Военстрой, который использовал мужчина, изъят автомат Калашникова калибра 7,62 и 400 патронов к нему, граната РГД с запалом, 2 пистолета Макарова, а также радиоуправляемые дроны. Следователи полиции к вещественным доказательствам приобщили черновые записи, мобильные терминалы, флеш-носители.
Начато досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам преступления, определенного в ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос избрания им меры пресечения.
Полицейские проверяют причастность задержанного к диверсионной деятельности.