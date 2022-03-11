В столице Хорватии упал неизвестный объект: прогремел взрыв. Фото. Видео

На западе хорватской столицы Загреба упал неизвестный объект, после чего был слышен звук взрыва. В результате происшествия были повреждены несколько автомобилей. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как сообщает Jutarnji List, инцидент произошел в районе Ярун. На месте образовалась воронка, рядом полиция обнаружила два парашюта.
Полиция проводит проверку. Власти уверяют, что у граждан нет причин для беспокойства.
По неофициальной информации, упавший с неба объект - беспилотник Ту-141 Стриж, многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ им. Туполев.
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