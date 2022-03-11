Геращенко: Российские штурмовики СУ нанесли авиадуадары по территории Беларуси

Российские штурмовики СУ нанесли авиадуадары по территории Беларуси. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела Дубровица, что на Ровенщине", - написал Геращенко.
Он также подчеркнул, что эта атака - сознательная провокация.
Незадолго до этого министр обороны Украины Алексей Резников предупредил белорусов, что против них со стороны России готовятся кровавые провокации.
"По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.
Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины", - написал Резников в Facebook.
Он также отметил, что цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.
"Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", - подчеркнул Резников.
Он напомнил, что за 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тысяч российских солдат и призвал белорусов не позволить втянуть свою страну в эту войну.
Вскоре об атаке на Беларусь со стороны российской авиации сообщили в Верховной Раде Украины и в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Сегодня в 14.30 от ДПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумены, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь). Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом! Это - провокация!
Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - сообщили в Верховной Раде. Эту же информацию сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
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