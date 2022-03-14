Удивительная история любви: интервью с французом, который пересек минное поле ради девушки из Запорожской области. Фото

Все классические истории любви написаны замечательными литераторами, талантливые режиссеры сняли по ним фильмы. Кажется, нас уже нечем удивить. Но. Есть подозрение, что лучшие сюжеты выстраивает сама жизнь. О французе Марку, шедшему навстречу своей любви по опасным военным дорогам Запорожской области, слышали, уже многие. Но, РепортерUA решил разузнать подробности этой удивительной истории и поделиться ею с читателями.
Его зовут Марк-Антуан Коляс, но друзья называют Марку. Он был профессиональным гонщиком до того, как стал пекарем. Он покинул свой регион Шампань Орден в городе Реймсе для того, чтобы спасти свою возлюбленную из Васильевки от ужасов войны.
– В родном городе я держу булочную со своей сестрой, и вполне успешно переквалифицировался в пекаря, - говорит главный герой.
Мы-то знаем, потому как уже успели отведать настоящих французских круассанов, испеченных настоящим французским мастером лично, здесь – в Запорожье.
Итак, Марку решил все очень быстро: он отправился из Реймса в Париж, из Парижа в Польшу, из Польши во Львов, из Львова в Киев, из Киева в Запорожье. Из Запорожья в Васильевку решил пойти пешком. Да, всего лишь 45 км по пересеченной местности.
Фото Елена Тита
– Я же спортсмен, - улыбается Марку, - подумал, что мне это будет вполне под силу. В Польше на границе я встретился с англичанином, который помогал людям, оказавшимся в сложных ситуациях, пересечь границу. Этот прекрасный человек, выслушав мою историю, помог мне оказаться в Украине. Во Львове мне пришлось ждать 10 часов, чтобы сесть на поезд Львов-Киев, а в Киеве еще 10 часов, чтобы дождаться поезда из Киева до Запорожья. Я понимал, что из Запорожья во время войны не ходит ничего. Потому я прям с вокзала с рюкзаком пошел к ней. Пешком. По GPS-навигатору.
О, да, когда пули свистят над головой возлюбленной, а проклятые оккупанты бомбят дома, не до шуток и долгих раздумий. Горячее сердце Марку ведет вперед – на минное поле. К счасть, он на мине не подорвался, но его задержали украинские военные, так как мужчина оказался почти на линии фронта.
Фото Елена Тита
- Да, я шел то по трассе, то по посадкам, а потом через поле. Как оказалось, оно было заминировано. Когда я очутился на территории между русскими и украинцами, меня остановили украинские военные, так как я перешел минное поле. Я понимал, что там могут быть ловушки, но мне ничего не оставалось делать. Я хотел увидеть ее.
Военные долго допрашивали Марку. Они посмотрели его документы, в которых было несколько отметок о посещении России и Беларуси. Именно этот факт вызвал подозрения, потому нашему бедному французскому гостю досталось морально и физически.
- Я пытался объясниться на любом языке – от родного французского до английского, русского, украинского. Поскольку пока я не знаю в совершенстве украинский, а понемногу из украинского и русского, то в той стрессовой ситуации больше получалось вспоминать слова на русском. И это, конечно, сыграло не в мою пользу, - констатирует наш Дон Кихот.
Военные забрали у Марку все снаряжение и допрашивали не один час, чтобы выяснить, кто он и зачем оказался в Украине в центре боевых действий в столь неподходящее время пытались целый день.
- Солдаты, которые остались присматривать за мной, поняли, что я не русский, потому что когда человек в страхе и стрессе, он не выбирает язык, на котором говорит. И поскольку я все время говорил на своем языке или на английском, то они поняли точно, что я никакой не диверсант. Я попросил, чтобы они позвонили через мой телефон по моим украинским контактам – знакомым и друзьям. Они сделали это и получили подтверждение моей истории – зачем я здесь и куда шел.
Девушка знала о том, что влюбленный Марку идет к ней, но ситуация была настолько непредсказуемой, что никто не мог гарантировать счастливую развязку.
Девушку из Васильевки, с которой Марку переписывается вот уже два года, зовут Влада. Она осваивает профессию дантиста и, похоже, на тот момент не приняла окончательное решение переезжать во Францию. А познакомилась пара два года назад.
- Мы познакомились в Запорожье. Потом переписывались в сети. Я очень люблю путешествовать. И вот я путешествовал по Украине и встретил ее на улице. Я попытался с ней заговорить на украинском, но она очень быстро поняла, что я француз. Мы долго смотрели друг на друга, и между нами вспыхнула та самая искра, - рассказывает мужчина.
Сама Влада была шокирована тем, что ее французского друга задержали военные, не говоря уже о том, что он едва не погиб на минном поле. После разборок с полицией Марку попал к запорожским волонтерам центра «Паляниця», где сейчас с удовольствием помогает, осваивая всевозможные профессии – от токаря до помощника швеи и повара.
Из-за обстрелов российских оккупантов, девушка выбралась из Васильевки не сразу, приехав в Запорожье к Марку на третий день. Зато, какая это была встреча!
Марку скромно убежден в том, что его поступок не является экстраординарным. Он вполне себе объясним с точки зрения чувств.
- Вы понимаете, что я не рассматриваю то, что я сделал, как героический акт, потому что это просто был порыв сердца. Я узнал, что в Украине война и обстреливают место, где живет моя девушка. Для меня было важно помочь ей выбраться из этой беды, спастись, - подытожил Марк-Антонио Коляс.
Ну что ж пока Марку живет в семье известного активиста Василия Бушарова. Он волонтерит, дает интервью любопытным журналистам и ждет Владу, убежденный в том, что на его родину они отправятся вместе.
Без лишнего пафоса, он полюбил Украину, увидев, как сплотились люди, отстаивая свою суверенность, защищая родную землю от врага. Так что даже записал видеообращение для французов и президента Франции Макрона. Сегодня он отправился в родную страну, чтобы провести несколько важных встреч и сразу же вернется в Украину.
«Bonjour, oui je suis sur le retour en France. Et je vais à quelques rendez vous en france. Et je reviens en Ukraine». «Здравствуйте, да, я собираюсь вернуться во Францию, проведу там несколько встреч. И я возвращаюсь в Украину», - ответил нам сегодня Марку.
Редакция РепортерUA верит в то, что в скором времени наступит мир на украинской земле, не будут гибнут ни мирные люди, ни защитники Родины!
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