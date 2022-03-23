ЗОВА: В Запорожской области военные взяли в плен 10 оккупантов

Силы обороны Запорожского края героически противостоят врагу уже 28 дней. По информации из высшего штаба Сил обороны Украины защитники Запорожской области за вчерашние сутки и сегодняшнюю ночь и утро нанесли существенные потери российским оккупантам, а именно: уничтожили 50 военнослужащих РФ, одну боевую машину пехоты и 5 бронетранспортеров, а один бронетранспортер захватили.
Как сообщил спикер ЗОВА, полковник ВСУ Иван Арефьев, 10 оккупантов были взяты в плен.
Что касается сопровождения гуманитарных конвоев, то 22 марта 2022 года, во время движения гуманитарного конвоя по маршруту Запорожье-Бердянск-Мариуполь на территории временно неподконтрольной ВС Украины были задержаны сотрудники ГСЧС Украины, которые находились в колонне с гуманитарным грузом, а именно: майор службы гражданского защиты Сергей Шпаковский, прапорщик службы гражданской защиты Александр Щиковский.
В настоящее время относительно их нахождения информации нет, но, по имеющимся данным, задержание совершено военнослужащими так называемой ДНР в районе населенного пункта Мангуш.
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