В Хортицком районе Запорожья задержали колаборанта. Фото

Запорожская полиция задержала местного жителя по подозрению в причастности к коллаборационной деятельности. У мужчины изъяты флаги с запретной символикой, георгиевские ленты и другие доказательства преступной деятельности.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 23 марта работники криминального блока Главного управления Национальной полиции в Запорожской области разоблачили жителя Хортицкого района в причастности к коллаборационной деятельности.
У мужчины 1976 года рождения обнаружены и изъяты флаги с запретной символикой, георгиевские ленты и другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время устанавливается причастность гражданина к сбору и передаче информации о местоположениях сил и средств Вооруженных сил Украины оккупантам.
Следователям открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1 «Колаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.