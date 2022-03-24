В Херсоне на здании горсовета вывесили новый большой флаг Украины. Фото

В городе Херсон на здании горсовета вывесили новый большой флаг Украины вместо выгоревшего. Об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев на своей странице в Facebook в четверг, 24 марта.
«В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный флаг. Да и сам флаг давно пора было заменить – выгорел и обтрепался. Так не годится», – написал Колыхаев.
Он отметил, что сегодня нашли возможность повесить новый флаг.
Напомним, жители Херсона и области регулярно выходят на митинги за Украину и против российской оккупации. На этой неделе один из митингов захватчики разогнали с помощью слезоточивого газа.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.