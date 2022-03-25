Снятие украинского флага в Энергодаре: певице Чичериной сообщили о подозрении

Российской певице, поклоннице «русского мира» Юлии Чичериной, поставлено в известность о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом (ч. 3 ст. 110, ч.1 ст 338 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры.
Как ранее сообщалось, певица приехала в оккупированный Энергодар, чтобы дать концерт для войск России. Вместе с российскими военными она сняла флаг Украины с крыши мэрии Энергодара.
Кроме того, певица неоднократно оправдывала действия военно-политического руководства государства-агрессора, призывала к захвату вооруженными силами РФ территории Украины, поддерживала оккупацию частей Луганской и Донецкой областей. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.