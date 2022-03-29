Как выглядит запорожское село, которое удалось освободить от оккупантов. Фото

Несколько дней назад украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село Малиновку, что находится недалеко от Гуляйполя. Фото освобожденного села опубликовали в Запорожской отдельной бригаде ТрО.
После вражеских обстрелов в деревне разрушены жилые дома. Но сюда понемногу возвращаются люди. 82-летняя Екатерина Антоновна вернулась из Запорожья в свой дом в Малиновке вместе с сыном. В результате обстрелов в ее доме выбило окна. Украинских военных она встретила со слезами.
– Что они натворили! Во что превратили нашу деревню! Мы так хорошо жили! Я родилась во время войны (в 1940 году) и уже думала, что и умру во время войны. Как это могло случиться, что россияне и белорусы напали на Украину? Это изуверы! - сказала местная жительница.
Повредили вражеские снаряды и школу в деревне. Один из снарядов «Града» застрял в потолке помещения школы – он не разорвался. Во время освобождения села бойцы ТРО уничтожили вражескую технику. Один из таких российских БТРов остался на улице Малиновки.
– БТР-82 оккупационных войск больше никуда не поедет. Вместе с экипажем она останется в Малиновке. Их машина была укомплектована набором шампуров и косой. Хотя, возможно, косу положила пришедшая за ними смерть. Слава Украине! – написали в Запорожской отдельной бригаде ТрО.