В Запорожском облсовете вместо фракций ОПЗЖ и «Оппозиционный блок» создали новые депутатские группы

В Запорожском областном совете вместо фракций ОПЗЖ и «Оппозиционный блок» создали новые депутатские группы. Об этом сообщается на официальном сайте облсовета.
Данные изменения произошли в связи с решением СНБО «О приостановлении деятельности отдельных политических партий».
Так, в исполнительный аппарат областного совета предоставлены документы о создании депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» в составе 23 депутатов Запорожского областного совета. Руководитель новой депутатской группы – депутат областного совета Сергей Кальцев. В настоящее время исполнительный аппарат прорабатывает предоставленные документы.
Кроме того, в составе областного совета создана депутатская группа «За Украину» и приостановлена деятельность фракции «Оппозиционный блок». Решения были приняты на заседании фракции. Соответствующие документы предоставлены исполнительному аппарату областного совета.
Итак, во исполнение Указа Президента Украины № 153\2022 от 19 марта 2022 года «О решении СНБО Украины от 18 марта 2022 года «Относительно деятельности отдельных политических партий» принято решение приостановить деятельность депутатской фракции региональной организации политической партии «Оппозиционный блок» Запорожского областного совета и создать в составе Запорожского облсовета депутатскую группу «За Украину». В ее состав вошли 6 депутатов: Анатолий Блоха, Алексей Кравчун, Елена Крикун, Сергей Путря, Николай Пастушенко и Людмила Любим, которая уполномочена представлять новосозданную группу.
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