Волонтеры доставили в запорожские родильные дома более 300 упаковок подгузников. Фото

В запорожские родильные дома волонтеры передали более 300 упаковок подгузников. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал житель города Алексей Поликарпов, который доставил и передал данную гуманитарную помощь медперсоналу.
Стоит отметить, что в родильные дома ежедневно поступают мамы, которые нуждаются в помощи. Из-за войны многие товары стали дефицитом, но они являются необходимыми для малышей. Это касается и подгузников.
По словам Алексея, благодаря сети магазинов EVA удалось доставить более 300 упаковок подгузников для малышей.
«Хочу выразить огромную благодарность: спортсмену и волонтеру Анатолию Коротычу за помощь в доставке груза со склада г. Днепр в г. Запорожье и волонтеру Яне Кучерявых. Вместе мы смогли помочь: роддому № 3, роддому № 4, роддому № 9, Запорожскому перинатальному центру, центру помощи переселенцам, расположенному в «Козак Палац» и мамам, нуждающимся в помощи», - написал Алексей Поликарпов.