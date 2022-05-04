Яким буде MacBook Air M2?

Один з найочікуваніших ноутбуків 2022 — MacBook Air M2. Це МакБук нового покоління з топовим фірмовим процесором Apple, який поєднуватиме в собі неймовірну продуктивність і легкість. Очікувалося, що новинку представлять навесні 2022 року, але, ймовірно, плани Apple трохи змінилися і тепер ми чекаємо на вихід MacBook Air M2 восени. Яким буде ноутбук і що у ньому особливого? Розповідають спеціалісти інтернет-магазину техніки та електроніки Stylus.ua.
Дизайн та екран
Авторитетні інсайдери кажуть, що MacBook Air M2 буде виконаний у двох модифікаціях — з екранами 13,6'' та 15,6''. 13,6-дюймова версія замінить модель 13,3'', а версія 15,6'' замінить модель 14''. Ймовірно, це зроблять завдяки зменшенню товщини рамок навколо екрана. А наступний МакБук, який вийде у другій половині 2023 року, оснастять діагоналлю 15,2”.
Інсайдер Dylandkt припускає, що Apple може відмовитись від приставки Air у назві МакБука. Можливо, новинка називатиметься просто MacBook, але говорити з упевненістю про те, що новинка отримає саме таку назву поки що не можна.
Імовірно, дисплей не підтримуватиме технологію ProMotion (120 Гц), його створять за технологією Mini-LED — про це розповів голова аналітичної компанії Display Supply Chain Consultants Росс Янг.
Основою корпусу буде міцний авіаційний алюміній, втім, він використовувався і для попередніх моделей. Кольори новинок будуть наступні:
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Space Gray,
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Silver,
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Blue Sky,
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Orange,
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Light Green.
Наслідуючи останню тенденцію Apple, всі гаджети мають характерний чубчик — виріз у верхній частині екрана. Він є в iPhone та останніх MacBook. Не виключено, що і в новому MacBook Air M2 теж з'явиться чубчик.
Процесор М2 та обсяг накопичувача
Серцем системи стане фірмовий процесор Apple Silicone M2, створений на архітектурі ARM. Він отримає секретну назву Staten і деякі зміни в структурі, завдяки чому стане швидше та продуктивніше. Так, МакБукі зараз і без цього нереально швидкі, але немає межі досконалості. І Apple не була б собою, якби щоразу не покращувала продуктивність і не впроваджувала нові функції у свої пристрої, які надають додаткового комфорту користувачам.
Відомо, що новий чіп буде створено за 3-нм техпроцесом, що дозволить споживати менше енергії. Можливо, у новинці використають пасивну систему охолодження без кулерів, завдяки чому корпус не сильно нагріватиметься при високих навантаженнях. Також збільшиться кількість ядер відеоадаптера.
Максимальний обсяг оперативної пам'яті складе 32 Гб, чого цілком достатньо для підтримки швидкодії на високому рівні. А обсяг SSD буде до 2 Тб. Встановити жорсткий диск більшого обсягу не вдасться, оскільки це призведе до серйозних втрат енергії, а за відсутності системи охолодження корпус сильно перегріватиметься.
Автономність
У MacBook Air M2 планують встановити акумулятор підвищеної ємності, завдяки чому час автономної роботи збільшиться. За попередньою інформацією, автономність новинки складе 22-24 години, що на пару годин більше від нинішніх показників. Для заряджання використовуватиметься порт USB-C. Можливо, новий Макбук отримає ще й підтримку бездротової зарядки MagSafe.
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