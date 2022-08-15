У запорізькому суді розглянуть запобіжний захід Євгену Анісімову. Документ

Сьогодні, 15 серпня, о 10:00 у Шевченківському районному суді продовжиться судове засідання у справі Євгена Анісімова, на якому буде розглянуто клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу.
Розгляд справи проводиться колегією суддів у складі Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В.
Сьогодні клопотання щодо продовження запобіжного заходу розглядатиме одноособово суддя Зарютін П.В.
Сторона захисту подала заперечення на клопотання прокурора.
Повний текст документа:
-
Экспертиза: Дело Анисимова - фальсификация запорожских правоохранителей и судей
-
Адвокат Анисимова: Любая мера пресечения не может быть избрана, так как дело сфальсифицировано
-
Евгений Анисимов отказался участвовать в судебном заседании: причины
-
В запорожском суде продолжилось заседание по делу Евгения Анисимова. Документы