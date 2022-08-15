У запорізькому суді розглянуть запобіжний захід Євгену Анісімову. Документ

РепортерUA 15 Авг 2022 - 09:50

Сьогодні, 15 серпня, о 10:00 у Шевченківському районному суді продовжиться судове засідання у справі Євгена Анісімова, на якому буде розглянуто клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу.

Розгляд справи проводиться колегією суддів у складі Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В.

Сьогодні клопотання щодо продовження запобіжного заходу розглядатиме одноособово суддя Зарютін П.В.

Сторона захисту подала заперечення на клопотання прокурора.

Повний текст документа:

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...